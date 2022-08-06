Евросоюз осудил обстрелы россией Запорожской АЭС
Это может быть угрозой для ядерной безопасности всей Европы
t.me/energoatom_ua
Европейский Союз осудил военные действия российских войск вблизи Запорожской АЭС. Об этом в Твиттере написал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
"ЕС осуждает военную деятельность россии вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения россией международными нормами. МАГАТЭ должен получить доступ к станции", – написал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза.
Как известно, 5 августа российские войска дважды совершили обстрел в сторону Запорожской АЭС. В 14.30 зафиксировано три взрыва возле промышленной площадки станции. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора.
Популярное сейчас
- россия открыто формирует еще один армейский корпус для войны в Украине, - ISW
- На счету Зинченко в первом матче за Арсенал один удар, пять перехватов и 82% точность передач
- Кристал Пэлас - Арсенал 0:2. Обзор матча и видео голов
- Украинские воины установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском - ВИДЕО
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
Новости по теме
- 00:13 Украинские Зеленский назвал обстрел ЗАЭС актом террора и призвал к санкциям против Росатома
- 22:02 Украинские Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС
- 18:36 Украинские Оккупанты стреляли недалеко от ЗАЭС. Зафиксировано три "прилета" у промышленной площадки