Евросоюз осудил обстрелы россией Запорожской АЭС

Европейский Союз осудил военные действия российских войск вблизи Запорожской АЭС. Об этом в Твиттере написал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС осуждает военную деятельность россии вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения россией международными нормами. МАГАТЭ должен получить доступ к станции", – написал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза.

Как известно, 5 августа российские войска дважды совершили обстрел в сторону Запорожской АЭС. В 14.30 зафиксировано три взрыва возле промышленной площадки станции. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора.