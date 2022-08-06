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Евросоюз осудил обстрелы россией Запорожской АЭС

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Это может быть угрозой для ядерной безопасности всей Европы

Евросоюз осудил обстрелы россией Запорожской АЭС

t.me/energoatom_ua

Новина українською

Европейский Союз осудил военные действия российских войск вблизи Запорожской АЭС. Об этом в Твиттере написал Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС осуждает военную деятельность россии вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил ядерной безопасности и еще один пример пренебрежения россией международными нормами. МАГАТЭ должен получить доступ к станции", – написал глава внешнеполитического ведомства Евросоюза.

Как известно, 5 августа российские войска дважды совершили обстрел в сторону Запорожской АЭС. В 14.30 зафиксировано три взрыва возле промышленной площадки станции. Враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора.

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В статье: война с Россией ЗАЭС
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Источник:
Твіттер Борреля

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