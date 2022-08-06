ГУР МО: У россиян есть возможность продемонстрировать жест доброй воли на счет ЗАЭС

Представитель прессслужбы Главного управления разведки Минобороны Украины, член Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов рассказал, что россияне заминировали территорию ЗАЭС и фундаментальные коммуникации вокруг станции.

"По состоянию на данный момент это уже официальные, публичные подтверждения и международного сообщества, и МАГАТЭ, что МАГАТЭ, ООН и все структуры не контролируют ситуацию на Запорожской АЭС.

Более того, проведены и обнародованы международные расследования, где ясно показано, как россияне завозят оружие, технику и взрывчатку на территорию энергоблоков. Есть подтвержденная информация о заминировании энергоблоков российскими оккупационными войсками Запорожской АЭС в Энергодаре.

Понятно, что это ядерный шантаж и огромная опасность. И сегодня весь мир, как Украина, должен бить тревогу, чтобы остановить возможное повторение различных сценариев, один из которых в голове сумасшедшего диктатора – это повторение уже ядерной Оленевки. Поэтому – да, это общемировое дело.

У россиян есть возможность продемонстрировать жест доброй воли и передать контроль над ЗАЭС если не Украине, то хотя бы международной комиссии и МАГАТЭ. А также – покинуть станцию ​​и не использовать ее как военный склад, а граждан – как живой щит.

Параллельно сегодня есть информация о том, что в Херсоне оккупанты осуществили минирование жизненно важных коммуникаций, среди которых газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. То есть, это такая стратегия террора и выжженной земли, к которой готовятся россияне перед неизбежным наступлением украинских сил на юге", - рассказал Юсов.