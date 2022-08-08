HIMARS животворящий. Появилось свежее видео с поврежденного Антоновского моста
Мосту становится все хуже и хуже
В сети появилось первое видео с Антоновского моста под Херсоном, по которому накануне были нанесены очередные точечные удары ВСУ. Как сообщалось, из-за этого у россиян началась настоящая паника.
Запись обнародовал один из российских пропагандистов в своем Телеграм-канале.
На видео утверждается, что на мосту якобы работают "следователи". Там обнаружили четыре воронки и повреждения строительной техники, которую оккупанты привлекли для ремонта после предыдущих ударов.
Судя по видео, теперь российским захватчикам потребуется еще больше времени для поиска специалистов и техники, способных вернуть дорожное полотно и элементы моста в штатное состояние.
Напомним, что накануне вечером ВСУ ударили
До этого ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ночь на 27 июля. Позже коллаборанты сообщили, что одноименный железнодорожный мост тоже получил повреждения.
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