HIMARS животворящий. Появилось свежее видео с поврежденного Антоновского моста

В сети появилось первое видео с Антоновского моста под Херсоном, по которому накануне были нанесены очередные точечные удары ВСУ. Как сообщалось, из-за этого у россиян началась настоящая паника.

Запись обнародовал один из российских пропагандистов в своем Телеграм-канале.

На видео утверждается, что на мосту якобы работают "следователи". Там обнаружили четыре воронки и повреждения строительной техники, которую оккупанты привлекли для ремонта после предыдущих ударов.

Судя по видео, теперь российским захватчикам потребуется еще больше времени для поиска специалистов и техники, способных вернуть дорожное полотно и элементы моста в штатное состояние.

Напомним, что накануне вечером ВСУ ударили по двум ключевым для врага мостам в Херсонской области , а также уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

До этого ВСУ ударили по Антоновскому мосту в ночь на 27 июля. Позже коллаборанты сообщили, что одноименный железнодорожный мост тоже получил повреждения.