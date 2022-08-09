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В Офисе президента рассказали, сколько украинских воинов погибает ежедневно на данном этапе войны с рф

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Количество потерь уменьшается

В Офисе президента рассказали, сколько украинских воинов погибает ежедневно на данном этапе войны с рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк озвучил обновленные цифры в контексте потерь армии Украины и на что это влияет. Об этом он рассказал в интервью BBC.

– В начале июня вы шокировали общественность, когда озвучили цифры потерь ВСУ. Не уверен, что общество на тот момент было готово услышать цифру от 100 до 200 человек, погибающих ежедневно из-за отсутствия паритета между украинскими и российскими военными возможностями. После того Алексей Резников в интервью BBC сказал, что сейчас эти цифры меньше. Можете ли вы это подтвердить?

– Я думаю, что цифры где-то уменьшились в 2,5 – 3 раза от той цифры…

– Можете назвать конкретно?

– Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но, опять же, нам говорить об этом не совсем корректно. Более корректно, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ. Вы понимаете, в чем разница. Тогда был переход на второй этап войны, начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь. Но сегодня количество потерь уменьшается, во-первых, потому, что по логистическим центрам российской армии очень эффективно работают наши РСЗО. Во-вторых, идет передислокация армии рф по всей линии фронта. И третье – наши уже приспособились к тактике армии рф и более мобильно, более эффективно обороняются.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк Герои Украины ВСУ
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Источник:
bbc.com

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