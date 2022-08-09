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На фронте погиб экс-футболист Буковины Олег Царык

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В свое время сыграл один поединок за клуб

На фронте погиб экс-футболист Буковины Олег Царык

UA-Футбол
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На поле сражения с российским оккупантом погиб буковинский футболист Юрий Царик.

Юрий Царик родился 10 мая 1994 г. в с. Кисели Черновицкой области. В первенстве Украины (ДЮФО) играл за черновицкую "Буковину".

Выступал за любительские команды Черновицкой области "Буковина-2", ФК "Киселей", ФК "Боровцы", МСК "Кицмань", а также "Пробий" (Городенко, Ивано-Франковская область).

В сезоне-2017/18 Юрий сыграл 1 матч за черновицкую "Буковину".

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В статье: Буковина (Черновцы) война с Россией
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Источник:
Черновцы Спорт

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