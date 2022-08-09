На фронте погиб экс-футболист Буковины Олег Царык

На поле сражения с российским оккупантом погиб буковинский футболист Юрий Царик.

Юрий Царик родился 10 мая 1994 г. в с. Кисели Черновицкой области. В первенстве Украины (ДЮФО) играл за черновицкую "Буковину".

Выступал за любительские команды Черновицкой области "Буковина-2", ФК "Киселей", ФК "Боровцы", МСК "Кицмань", а также "Пробий" (Городенко, Ивано-Франковская область).

В сезоне-2017/18 Юрий сыграл 1 матч за черновицкую "Буковину".