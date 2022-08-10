Известно, когда ЕС и Великобритания остановят импорт российских энергоресурсов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в своем Telegram-канале о решении Европейского Союза и Великобритании отказаться от импорта энергоресурсов из российской федерации:
"Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну рф против Украины. Необходимо газовое эмбарго, чтобы ускорить разрушение российской экономики".
Напомним, что ранее Ермак высказал мнение о том, что затягивание войны выгодно россии. Войну нужно закончить к зиме, и ближайшие несколько месяцев будут решающими, считает глава Офиса Президента Украины.
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