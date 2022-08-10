  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Известно, когда ЕС и Великобритания остановят импорт российских энергоресурсов
В тренде

Известно, когда ЕС и Великобритания остановят импорт российских энергоресурсов

Общие новости
(1 голосов)

Сегодня

Известно, когда ЕС и Великобритания остановят импорт российских энергоресурсов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал в своем Telegram-канале о решении Европейского Союза и Великобритании отказаться от импорта энергоресурсов из российской федерации:

"Европейский Союз и Великобритания с 10 августа останавливают импорт российского угля в ответ на войну рф против Украины. Необходимо газовое эмбарго, чтобы ускорить разрушение российской экономики".

Напомним, что ранее Ермак высказал мнение о том, что затягивание войны выгодно россии. Войну нужно закончить к зиме, и ближайшие несколько месяцев будут решающими, считает глава Офиса Президента Украины.

Читайте такжеЕрмак: Войну с Россией нужно завершить до зимы

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией ЕС Андрей Ермак Европейский союз санкции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/ermaka2022

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде