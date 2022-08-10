Три боевика "ДНР", которые воевали на стороне РФ, получили по 15 лет тюрьмы

На основе доказательной базы, собранной следователями СБУ, суд признал виновными в государственной измене еще троих боевиков террористической организации "ДНР" и приговорил их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Все они входили в состав незаконного вооруженного формирования так называемого "4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка ДНР". Они попали в плен в конце марта, во время освобождения Сиверщины (Сумская область)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 февраля 2022 года указанные лица, несмотря на то, что не имели военных профессий, добровольно вступили в ряды боевиков, где получили военную форму, оружие и боеприпасы к нему. В начале марта под руководством военнослужащих ВС РФ они прошли краткосрочную военную обучение на территории Белгородской области. После его окончания их отправили воевать на Сумском направлении.

Установлено, что оккупанты задействовали предателей для:

обустройства и укрепления боевых позиций и блокпостов на временно оккупированных территориях;

осуществления контрольно-пропускных и охранных функций на блокпостах и позиции врага.

Собранная следователями СБУ доказательная база позволила приговорить их к реальным срокам заключения. Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).