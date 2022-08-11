CNN: В США считают, что россияне уже начали обучение по управлению иранскими дронами
Якобы, россияне проходят обучение в Иране
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Разведка Соединенных Штатов считает, что российские военные в последние несколько недель начали учиться управлять беспилотниками в Иране.
Об этом неназванный чиновник администрации США сообщил в комментарии CNN.
"В последние несколько недель российские официальные лица проводили обучение в Иране в рамках соглашения о передаче беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию", - цитирует телеканал собеседника.
Он отметил, что данные разведки об обучении россиян в Иране были недавно рассекречены.
По данным CNN, Иран еще в июне начал обучение российских представителей на беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129 на аэродроме Кашан, южнее Тегерана. Оба типа беспилотников способны нести высокоточные ракеты.
Позже советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону известно о намерениях Ирана продать России сотни беспилотников, которые она может использовать в войне в Украине.
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