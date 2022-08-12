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Плюс двести двухсотых россиян. Генштаб назвал потери оккупантов за 11 августа

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"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"

Плюс двести двухсотых россиян. Генштаб назвал потери оккупантов за 11 августа

Генштаб ЗСУ

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 43200 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1849 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4108 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 975 (+1) ед,
  • РСЗО – 261 (+0) ед,
  • средства ПВО – 136 (+2) ед,
  • самолетов – 233 (+1) ед,
  • вертолетов – 193 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6),
  • крылатые ракеты – 185 (+0),
  • корабли / катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) ед,
  • специальная техника – 90(+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
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