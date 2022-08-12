Плюс двести двухсотых россиян. Генштаб назвал потери оккупантов за 11 августа
"Орка тіло ляже в ґрунт – допоможе ЗСУ"
Генштаб ЗСУ
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.08 ориентировочно составили:
- личного состава – около 43200 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1849 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4108 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 975 (+1) ед,
- РСЗО – 261 (+0) ед,
- средства ПВО – 136 (+2) ед,
- самолетов – 233 (+1) ед,
- вертолетов – 193 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 778 (+6),
- крылатые ракеты – 185 (+0),
- корабли / катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3021 (+3) ед,
- специальная техника – 90(+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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