Amnesty International сделала заявление, реагируя на действия россиян на ЗАЭС

Правозащитная организация Amnesty International констатировала, что размещение российских войск на Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население.

"Россия использует атомную электростанцию ​​в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", - говорится в сообщении.

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Amnesty International сделала это заявление после критики ее отчета о действиях украинских военных и призыва генсека ООН Антониу Гутерреша прекратить военные действия вблизи ЗАЭС и демилитаризировать территорию крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Напомним, что 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Этот отчет раскритиковали в Украине и мире.