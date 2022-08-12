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Amnesty International сделала заявление, реагируя на действия россиян на ЗАЭС

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Заявление было сделано после критики организации

Amnesty International сделала заявление, реагируя на действия россиян на ЗАЭС

t.me/energoatom_ua

Новина українською

Правозащитная организация Amnesty International констатировала, что размещение российских войск на Запорожской АЭС ставит под угрозу гражданское население.

"Россия использует атомную электростанцию ​​в Запорожской области, Украина, как военную базу. Утверждения, которые мы получаем непосредственно из Энергодара – города, расположенного рядом с атомной станцией, – красноречиво говорят об ужасном влиянии российской милитаризации на гражданское население", - говорится в сообщении.

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Amnesty International сделала это заявление после критики ее отчета о действиях украинских военных и призыва генсека ООН Антониу Гутерреша прекратить военные действия вблизи ЗАЭС и демилитаризировать территорию крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Напомним, что 4 августа правозащитная организация Amnesty International заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Этот отчет раскритиковали в Украине и мире.

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В статье: война с Россией
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