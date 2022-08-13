Руководящий состав россиян перемещается на левый берег Днепра
Но войска остались
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что руководящий состав российских войск проводит перемещение на левый берег Днепра.
"Не очень, но немного жалко тупых орков, оставленных на правом берегу Днепра. Весь руководящий состав перемещается за Днепр", - написал Ким.
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