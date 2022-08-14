Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение Польши не выдавать россиянам визы.

"Польша не будет выдавать визы гражданам россии.

Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян.

Визовый бан наступает на россию. Мечтаемый ими СССР уже близко", - заявил Ермак.