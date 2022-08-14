Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко
Глава ОП о визовом бане
Наталия Мосейчук YouTube
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение Польши не выдавать россиянам визы.
"Польша не будет выдавать визы гражданам россии.
Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян.
Визовый бан наступает на россию. Мечтаемый ими СССР уже близко", - заявил Ермак.
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Источник:Андрій Єрмак
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