  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко
В тренде

Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко

Общие новости
(2 голосов)

Глава ОП о визовом бане

Ермак: Мечтаемый россиянами СССР уже близко

Наталия Мосейчук YouTube

Новина українською

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак прокомментировал решение Польши не выдавать россиянам визы.

"Польша не будет выдавать визы гражданам россии.

Польша также присоединяется к решению Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в их попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян.

Визовый бан наступает на россию. Мечтаемый ими СССР уже близко", - заявил Ермак.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Андрей Ермак
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Андрій Єрмак

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде