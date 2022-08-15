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Ракетный бумеранг в Белгороде не считаем. ВСУ ударили по штабу ЧВК Вагнер, Донецку и Токмаку

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Бегите, россияне

Ракетный бумеранг в Белгороде не считаем. ВСУ ударили по штабу ЧВК Вагнер, Донецку и Токмаку

facebook.com/kmp.vmsu.ua

Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подтвердил удар ВСУ по базе ЧВК "Вагнер" в оккупированной Попасной. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"В Попасной погибли "вагнеровцы". ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который привел один из представителей сми рф. На этот раз вчера, 14 августа, точным ударом разбит штаб ЧВК "Вагнер". Число погибших уточняется".

Запущенная из Белгорода ракета россиян прилетела обратно. По информации местных СМИ, после вылета она приземлилась в поселке Веселая Лопань Белгородской области рф. Пострадавшие есть, однако их количество уточняется.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай ЧВК Вагнер
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Источник:
t.me/luhanskaVTSA

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