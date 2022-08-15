Залізна людина в українській нацгвардії. На Харківщині служить військовий із механічним серцем

У Харківській області служить 23-річний боєць із механічним серцевим клапаном, який попри "білий" військовий квиток захищає Батьківщину. Про це повідомляє Національна гвардія України.

Харків’янину Максиму 23 роки. Імплантація аортального клапана була єдиною можливістю врятувати життя хлопцю, адже з дитинства він мав вроджену ваду серця. В 17 років кардіохірурги провели Максу надскладну операцію замінивши аортальний клапан на металевий протез.

Переживши зупинку серця (операція проводиться в умовах штучного кровообігу, тобто на зупиненому серці) він почав жити повноцінним життям. Напередодні повномасштабного вторгнення повернувся в Україну і, хоч Максим має білий військовий квиток, він пішов у центр соціальної підтримки та комплектування.