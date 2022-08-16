Усик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой
Бой можно будет посмотреть бесплатно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик хотел за свои средства приобрести трансляцию этого боя на территорию Украины, но организаторы, которыми на этот раз выступают представители Саудовской Аравии,
Усик – Джошуа 2: за что будет бой?
Прошлой осенью соперники уже выходили на ринг. Александр Усик на гостевой арене, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", одержал убедительную победу единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Таким образом, чемпионские пояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе перешли от Энтони Джошуа к украинскому боксеру.
Матч-реванш должен был состояться раньше, однако нападение российских террористов на украинскую землю отсрочило его проведение. Но все же все организационные моменты удалось уладить и подписать контракт о проведении второго поединка. Если бы Усик, в начале войны вступивший в ТРО, остался в Украине, все четыре организации забрали бы у него чемпионские пояса.
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Когда и где состоится бой Усик – Джошуа 2?
Если в прошлом году спортсмены боксировали в Великобритании, то в этот раз локация избрана более экзотическая, но в то же время и более прибыльная. Поединок состоится на многофункциональной арене "Король Абдалла Спортс Сити" неподалеку от Джидды (Саудовская Аравия).
Встреча состоится 20 августа. Ориентировочное начало боя Усик – Джошуа 2 в 23:30 по Киеву.
Где смотреть сражение Усик - Джошуа 2 в Украине?
В Украине трансляция боя будет бесплатной и доступной сразу на нескольких платформах.
На ТВ поединок покажут 24 региональных канала "Суспільного". Также трансляцию по телевидению можно будет увидеть на канале "2+2".
В интернете бой обещают показать на официальном Youtube-канале Александра Усика USYK17. Кроме того, бесплатно увидеть поединок вы можете на сайте MEGOGO, а также в разделе "Региональные каналы" на сервисах MEGOGO и Київстар ТБ. По подписке смотрите бой на сервисе SWEET.TV на канале "2+2" и в разделе "Региональные каналы".
Кроме того, следить за боем в аудио формате вы сможете благодаря "Радіо Промінь", которое проведет голосовую трансляцию поединка.
Если вы не сможете ни посмотреть, ни послушать сражение, следите за ним вместе с нашей текстовой трансляцией от Андрея Хижняка.
Я не в Украине. Где смотреть бой Усик - Джошуа за границей?
На родине Джошуа, в Великобритании, купить отдельно подписку на этот бой можно на сервисе Sky Sports Box Office. Просмотр обойдется от 26,95 фунтов стерлингов.
В остальной части света бой будет транслировать платформа DAZN. Цену уточняйте отдельно в своей стране.
Какой кард боя Усик – Джошуа 2?
Вечер бокса в Джидде должен начаться в 17:00 по Киеву. До поединка с участием Усика на ринге предстоит еще десять боев, три последних из которых будут титульными.
Money Kicks (ОАЭ) – Трайчо Георгиев (Болгария). 4 раунда.
Бадер Аль Самер (ОАЭ) – Фуад Тарверди (Азербайджан). 6 раундов
Даниэль Лапин (Украина) – Юзеф Юрко (Чехия). 8 раундов
Бенджамин Уиттакер (Великобритания) – Петар Носич (Хорватия). 6 раундов
Эндрю Табити (США) – Джеймс Уилсон (США). 8 раундов
Рамла Али (Великобритания) – Кристалл Гарсиа Нова (Доминиканская Республика). 8 раундов
Зияд Альмааюф (США) – Хосе Алаторре (Мексика). 4 раунда
Баду Джек (Швеция) – Ричард Ривера (США). 10 раундов
Каллум Смит (Великобритания) – Матье Бодерлик (Франция). 12 раундов
Филипп Хргович (Хорватия) – Чжан Чжилей (Китай). 12 раундов
Александр Усик (Украина) – Энтони Джошуа (Великобритания). 12 раундов
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