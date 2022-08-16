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Усик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой

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Бой можно будет посмотреть бесплатно

Усик - Джошуа 2: когда и где смотреть онлайн бесплатно бой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Александр Усик хотел за свои средства приобрести трансляцию этого боя на территорию Украины, но организаторы, которыми на этот раз выступают представители Саудовской Аравии, подарили нашему боксеру права на бой. Итак, впервые за много времени мы сможем посмотреть топовый боксерский вечер абсолютно бесплатно.

Зміст

Усик – Джошуа 2: за что будет бой?

Прошлой осенью соперники уже выходили на ринг. Александр Усик на гостевой арене, "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", одержал убедительную победу единогласным решением судей – 117:112, 116:112, 115:113. Таким образом, чемпионские пояса WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе перешли от Энтони Джошуа к украинскому боксеру.

Матч-реванш должен был состояться раньше, однако нападение российских террористов на украинскую землю отсрочило его проведение. Но все же все организационные моменты удалось уладить и подписать контракт о проведении второго поединка. Если бы Усик, в начале войны вступивший в ТРО, остался в Украине, все четыре организации забрали бы у него чемпионские пояса.

  • Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

Когда и где состоится бой Усик – Джошуа 2?

Если в прошлом году спортсмены боксировали в Великобритании, то в этот раз локация избрана более экзотическая, но в то же время и более прибыльная. Поединок состоится на многофункциональной арене "Король Абдалла Спортс Сити" неподалеку от Джидды (Саудовская Аравия).

Встреча состоится 20 августа. Ориентировочное начало боя Усик – Джошуа 2 в 23:30 по Киеву.

Где смотреть сражение Усик - Джошуа 2 в Украине?

В Украине трансляция боя будет бесплатной и доступной сразу на нескольких платформах.

На ТВ поединок покажут 24 региональных канала "Суспільного". Также трансляцию по телевидению можно будет увидеть на канале "2+2".

В интернете бой обещают показать на официальном Youtube-канале Александра Усика USYK17. Кроме того, бесплатно увидеть поединок вы можете на сайте MEGOGO, а также в разделе "Региональные каналы" на сервисах MEGOGO и Київстар ТБ. По подписке смотрите бой на сервисе SWEET.TV на канале "2+2" и в разделе "Региональные каналы".

Кроме того, следить за боем в аудио формате вы сможете благодаря "Радіо Промінь", которое проведет голосовую трансляцию поединка.

Если вы не сможете ни посмотреть, ни послушать сражение, следите за ним вместе с нашей текстовой трансляцией от Андрея Хижняка.

Я не в Украине. Где смотреть бой Усик - Джошуа за границей?

На родине Джошуа, в Великобритании, купить отдельно подписку на этот бой можно на сервисе Sky Sports Box Office. Просмотр обойдется от 26,95 фунтов стерлингов.

В остальной части света бой будет транслировать платформа DAZN. Цену уточняйте отдельно в своей стране.

Какой кард боя Усик – Джошуа 2?

Вечер бокса в Джидде должен начаться в 17:00 по Киеву. До поединка с участием Усика на ринге предстоит еще десять боев, три последних из которых будут титульными.

Money Kicks (ОАЭ) – Трайчо Георгиев (Болгария). 4 раунда.
Бадер Аль Самер (ОАЭ) – Фуад Тарверди (Азербайджан). 6 раундов
Даниэль Лапин (Украина) – Юзеф Юрко (Чехия). 8 раундов
Бенджамин Уиттакер (Великобритания) – Петар Носич (Хорватия). 6 раундов
Эндрю Табити (США) – Джеймс Уилсон (США). 8 раундов
Рамла Али (Великобритания) – Кристалл Гарсиа Нова (Доминиканская Республика). 8 раундов
Зияд Альмааюф (США) – Хосе Алаторре (Мексика). 4 раунда
Баду Джек (Швеция) – Ричард Ривера (США). 10 раундов
Каллум Смит (Великобритания) – Матье Бодерлик (Франция). 12 раундов
Филипп Хргович (Хорватия) – Чжан Чжилей (Китай). 12 раундов
Александр Усик (Украина) – Энтони Джошуа (Великобритания). 12 раундов

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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