Одна из стран Европейского союза поможет в разминировании Черниговской области

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что правительство Франции поможет в разминировании области.

"Регулярно провожу встречами с послами и представителями посольств стран-партнеров для их привлечения к реализации Fast recovery plan. Общался с первым советником Посольства Франции в Украине Бруно Коссанелем и атташе по гуманитарной помощи посольства господином Фредериком Руссо".

"Французские дипломаты выразили заинтересованность Правительства Франции помогать с восстановлением Черниговщины. Речь идет не только о восстановлении. Также обсудили сотрудничество в медицинской сфере и гуманитарную помощь. Также обсудили возможность помощи со стороны Правительства Франции в процессе разминирования на деоккупированных территориях и создания ДНК лабораторий для идентификации погибших людей".

"Правительство Франции готово помочь, как в непосредственном разминировании с привлечением своих специалистов и техники, так и помогать готовить украинских специалистов, в частности, по разминированию водоемов. Наша первоочередная задача обеспечить безопасность и жилье для людей, чтобы у них было куда возвращаться".