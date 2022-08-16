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Российская фсб заявила, что украинские диверсанты нарушили функционирование Курской АЭС

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(2 голосов)

Даже возбудили уголовное дело

Российская фсб заявила, что украинские диверсанты нарушили функционирование Курской АЭС

Новина українською

Федеральная служба безопасности россии заявила, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа взорвали опоры ЛЭП, по которым Курская АЭС обеспечивает электричеством объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.

"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", – говорится в заявлении ФСБ. В России возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается, что во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

Следует заметить, что в ходе полномасштабного вторжения россияне захватили Запорожскую АЭС, а в последнее время регулярно обстреливают ее собственной артиллерией. Украина и мир обвиняют москву в ядерном терроризме и призывают немедленно вывести войска из захваченного Энергодара.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Alex-696 (Немирів)
16.08.2022 в 15:15
Ну то й підірвати ту курВську аес, якщо нашу ЗАЕС зачеплять.
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