Федеральная служба безопасности россии заявила, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа взорвали опоры ЛЭП, по которым Курская АЭС обеспечивает электричеством объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.

"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", – говорится в заявлении ФСБ. В России возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается, что во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

Следует заметить, что в ходе полномасштабного вторжения россияне захватили Запорожскую АЭС, а в последнее время регулярно обстреливают ее собственной артиллерией. Украина и мир обвиняют москву в ядерном терроризме и призывают немедленно вывести войска из захваченного Энергодара.