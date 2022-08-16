Российская фсб заявила, что украинские диверсанты нарушили функционирование Курской АЭС
Даже возбудили уголовное дело
Федеральная служба безопасности россии заявила, что украинские диверсанты 4, 9 и 12 августа взорвали опоры ЛЭП, по которым Курская АЭС обеспечивает электричеством объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.
"Действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС", – говорится в заявлении ФСБ. В России возбуждено уголовное дело о теракте, сообщается, что во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.
Следует заметить, что в ходе полномасштабного вторжения россияне захватили Запорожскую АЭС, а в последнее время регулярно обстреливают ее собственной артиллерией. Украина и мир обвиняют москву в ядерном терроризме и призывают немедленно вывести войска из захваченного Энергодара.
Популярное сейчас
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Экс-защитник Динамо подрался с одноклубником в перерыве матча
- В Крыму под Джанкоем горит военная часть россиян, также детонирует склад боеприпасов
- Украинские воины взяли в плен спавшего на позициях оккупанта - ВИДЕО
- Украинские бренды креативно намекают на возвращение в Крым. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Штурма. ФОТО