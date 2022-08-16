Оккупанты в течение нескольких часов обстреливали Орехов. Есть погибшие и раненые

Российские террористы сегодня несколько часов обстреливали город Орехов в Запорожской области. Об этом у себя в телеграмме написал глава ОВА Александр Старух.

"Враг гатил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов. Погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое из них - работники энергокомпании, которые восстанавливали сети. В результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС. Соболезнования семьям погибшей. Раненым быстрого выздоровления", - написал Старух.