Оккупанты в течение нескольких часов обстреливали Орехов. Есть погибшие и раненые
Били из РСЗО
Фото: t.me/starukhofficial / Автор невідомий
Российские террористы сегодня несколько часов обстреливали город Орехов в Запорожской области. Об этом у себя в телеграмме написал глава ОВА Александр Старух.
"Враг гатил из ракетных систем залпового огня в течение нескольких часов. Погибла одна местная жительница. Шесть человек ранены, в том числе трое из них - работники энергокомпании, которые восстанавливали сети. В результате вражеской атаки разрушениям подверглись десятки частных домов и объектов гражданской инфраструктуры. Возникли пожары, которые были ликвидированы спасателями ГСЧС. Соболезнования семьям погибшей. Раненым быстрого выздоровления", - написал Старух.
Ранее мы сообщали, что почти в то же время
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