Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию
Украинец проделал фантастическую работу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинец Михаил Романчук завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме. На дистанции 1500 метров свободным стилем украинцу не было равных.
С результатом 14.36.10 Романчук установил новый рекорд Украины.
На втором месте финишировал итальянец Грегорио Палтриньери (14:39.79), а третьем – Дамьен Джоли (14:50.86).
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