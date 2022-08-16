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Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

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Украинец проделал фантастическую работу

Михаил Романчук стал чемпионом Европы по плаванию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинец Михаил Романчук завоевал золото на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Риме. На дистанции 1500 метров свободным стилем украинцу не было равных.

С результатом 14.36.10 Романчук установил новый рекорд Украины.

На втором месте финишировал итальянец Грегорио Палтриньери (14:39.79), а третьем – Дамьен Джоли (14:50.86).

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В статье: Михаил Романчук
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