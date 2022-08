В оккупированном Крыму произошел очередной пожар. На этот раз возле боулинг-клуба. Возгорание произошло из-за "окурка". Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

According to the insider information, a fire from cigarette butts on the territory of Crimea occurred near a bowling club. Lucky strike!

Также Резников сообщил, что он поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Была обсуждена текущая ситуацию с безопасностью, возникающие потребности на поле боя и способы усиления возможностей. Подробности от Службы безопасности США скоро появятся.

Had a great conversation with ????????@SecDef Lloyd J.Austin III.

We discussed current security situation, emerging battlefield needs and ways how to strengthen #UAarmy capabilities.

More ???????? Security Assistance is coming soon????