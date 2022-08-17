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Резников сообщил о новом возгорании в Крыму, а также отреагировал на бредни шойгу по поводу HIMARS'ов

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Резников сообщил о новом возгорании в Крыму, а также отреагировал на бредни шойгу по поводу HIMARS'ов

facebook.com/reznikovoleksii

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В оккупированном Крыму произошел очередной пожар. На этот раз возле боулинг-клуба. Возгорание произошло из-за "окурка". Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников.

"По инсайдерской информации, возгорание от окурков на территории Крыма произошло возле боулинг-клуба. Удачный выстрел".

Также Резников сообщил, что он поговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. Была обсуждена текущая ситуацию с безопасностью, возникающие потребности на поле боя и способы усиления возможностей. Подробности от Службы безопасности США скоро появятся.

Также глава украинского оборонного ведомства заверил, что ни одного HIMARS украинская армия не потеряла.

"Абсолютно ответственно могу сказать об этом. Поэтому, когда вы читаете в российских СМИ или медиа, соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором уничтожил одновременно 12 "Хаймарсов", можете просто посмеяться, покрутить пальцем у виска и сказать – ну, такая у них система пропаганды. Это глупость".

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В статье: война с Россией Алексей Резников HIMARS
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