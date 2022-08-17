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"Законная военная цель". В Офисе президента рассказали о планах уничтожения Крымского моста

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Подоляк на связи

"Законная военная цель". В Офисе президента рассказали о планах уничтожения Крымского моста

Guardian

Новина українською

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что такие объекты как Крымский мост должны быть уничтожены и спрогнозировал новые взрывы на захваченном полуострове в ближайшие месяцы. Об этом Подоляк рассказал в комментарии The Guardian.

Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий оккупированный полуостров с территорией россии, как законную военную цель:

"Это незаконное строительство и главные ворота для поставок российской армии в Крым. Такие объекты должны быть уничтожены".

Подоляк добавил, что стратегия украинского контрнаступления состоит в том, чтобы "создать хаос внутри российских войск". Для этого уничтожаются цепи снабжения, материально-техническое обеспечение, склады боеприпасов и другие военные объекты.

Подоляк предположил, что ответственными за атаку на военную авиабазу 9 августа являются партизаны. Он отверг предположение, что взрывы были следствием несчастного случая. Он прогнозирует, что в ближайшие 2-3 месяца могут произойти новые атаки.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк Крымский мост
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Источник:
theguardian.com

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