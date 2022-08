NaVi и Притула организуют сбор. Автор самого большого доната заберет трофей BLAST Spring Finals

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere вместе с Фондом Сергея Притулы объявляют сбор пожертвований в поддержку Украины.

Пока неизвестно, на что пойдут средства от сбора, однако NaVi уже объявили несколько подарков, которые можно будет получить за донаты. Так, лицо, которое сделает самый большой донат, получит последний трофей, который завоевала команда NaVI в дисциплине CS:GO: BLAST Spring Finals Trophy.

Также известно, что донаторы могут выиграть украинский флаг с автографами своих любимых игроков и многие другие тайные призы.

Be a real champ!

We're organizing a donation drive for @serhiyprytula Charity Foundation. Donate to support Ukraine and win a lot of great prizes. The person with the largest donation shall receive the last trophy NAVI has won - BLAST Spring Finals Trophy!https://t.co/nFWKiYsnsv pic.twitter.com/7xnrfj8BCS