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NaVi и Притула организуют сбор. Автор самого большого доната заберет трофей BLAST Spring Finals

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Все ради Украины

NaVi и Притула организуют сбор. Автор самого большого доната заберет трофей BLAST Spring Finals

Фото: t.me/serhiyprytula

UA-Футбол
Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere вместе с Фондом Сергея Притулы объявляют сбор пожертвований в поддержку Украины.

Пока неизвестно, на что пойдут средства от сбора, однако NaVi уже объявили несколько подарков, которые можно будет получить за донаты. Так, лицо, которое сделает самый большой донат, получит последний трофей, который завоевала команда NaVI в дисциплине CS:GO: BLAST Spring Finals Trophy.

Также известно, что донаторы могут выиграть украинский флаг с автографами своих любимых игроков и многие другие тайные призы.

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В статье: благотворительность Natus Vincere Сергей Притула
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