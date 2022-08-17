  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Российская армия должна уйти с территории Запорожской АЭС. Работаем над направлением туда миссии
В тренде

Зеленский: Российская армия должна уйти с территории Запорожской АЭС. Работаем над направлением туда миссии

Общие новости
(1 голосов)

Вечернее обращение Президента

Зеленский: Российская армия должна уйти с территории Запорожской АЭС. Работаем над направлением туда миссии

president.gov.ua

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с очередным видеообращением к нации. В сюжете немало внимания глава государства уделил ядерной безопасности.

"Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", – сказал Зеленский.

Президент добавил: "Лишь абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности".

Усилия направлены на то, чтобы заставить россию вывести свои войска с территории АЭС:

"Российская армия должна отойти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена ​​на Запорожскую станцию ​​легальным способом, очень быстро и максимально эффективно".

Смотрите полное видеообращение главы государства.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде