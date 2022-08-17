Зеленский: Российская армия должна уйти с территории Запорожской АЭС. Работаем над направлением туда миссии
Вечернее обращение Президента
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с очередным видеообращением к нации. В сюжете немало внимания глава государства уделил ядерной безопасности.
"Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", – сказал Зеленский.
Президент добавил: "Лишь абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности".
Усилия направлены на то, чтобы заставить россию вывести свои войска с территории АЭС:
"Российская армия должна отойти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легальным способом, очень быстро и максимально эффективно".
Смотрите полное видеообращение главы государства.
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