Зеленский: Российская армия должна уйти с территории Запорожской АЭС. Работаем над направлением туда миссии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с очередным видеообращением к нации. В сюжете немало внимания глава государства уделил ядерной безопасности.

"Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ – в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию", – сказал Зеленский.

Президент добавил: "Лишь абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать для Украинского государства, для международного сообщества, для МАГАТЭ постепенное возвращение к нормальной ядерной безопасности".

Усилия направлены на то, чтобы заставить россию вывести свои войска с территории АЭС:

"Российская армия должна отойти с территории АЭС и всех соседних районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее. Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена ​​на Запорожскую станцию ​​легальным способом, очень быстро и максимально эффективно".

Смотрите полное видеообращение главы государства.