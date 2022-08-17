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Россияне обстреляли Харьков - есть жертвы (обновлено)

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Вспыхнул пожар

Россияне обстреляли Харьков - есть жертвы (обновлено)

Харків, 17 серпня. Фото з соцмереж

Новина українською

Вечером среды, 17 августа, россияне нанесли ракетный удар по Харькову.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, прилет случился в Салтовском районе. В результате попадания ракеты вспыхнул пожар в жилом доме.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека, еще 10 получили ранения. СМИ публикуют фото и видео с места прилета, свидетельствующие о больших разрушениях.

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В статье: Харьков война с Россией
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Комментарии (1)
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Консул (Новоград-Волинський)
17.08.2022 в 22:41
Тварюки москальскі
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