Россияне обстреляли Харьков - есть жертвы (обновлено)
Вспыхнул пожар
Харків, 17 серпня. Фото з соцмереж
Вечером среды, 17 августа, россияне нанесли ракетный удар по Харькову.
Как сообщил мэр города Игорь Терехов, прилет случился в Салтовском районе. В результате попадания ракеты вспыхнул пожар в жилом доме.
По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека, еще 10 получили ранения. СМИ публикуют фото и видео с места прилета, свидетельствующие о больших разрушениях.
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Комментарии (1)
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Консул (Новоград-Волинський)
17.08.2022 в 22:41
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