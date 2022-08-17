Россияне обстреляли Харьков - есть жертвы (обновлено)

Вечером среды, 17 августа, россияне нанесли ракетный удар по Харькову.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, прилет случился в Салтовском районе. В результате попадания ракеты вспыхнул пожар в жилом доме.

По предварительной информации, погибли по меньшей мере 3 человека, еще 10 получили ранения. СМИ публикуют фото и видео с места прилета, свидетельствующие о больших разрушениях.