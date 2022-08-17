Ракетный удар по Харькову: количество жертв растет, Зеленский сделал заявление

Число жертв в результате ракетного удара по Харькову вечером в среду, 17 августа, увеличивается. Если сначала мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о трех погибших, то, по информации главы ОВА Олега Синегубова по состоянию на 22:45, уже известно о 6 погибших и 16 раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар, озвучив некоторые детали очередного преступления россиян:

"Когда слышишь о харьковской Салтовке - это опять боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар... По общежитию... Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем. Подлый и циничный удар по гражданским, не имеющий никакого оправдания демонстрирует бессилие агрессора. Не простим, отомстим", - отметил он.