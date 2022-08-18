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Детонация БК россиян в Амвросиевке и удары по мосту в Новой Каховке – как поработали ВСУ 17 августа

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Удачная работа наших защитников

Детонация БК россиян в Амвросиевке и удары по мосту в Новой Каховке – как поработали ВСУ 17 августа

Генштаб ЗСУ

Новина українською

В течение 17 августа украинские военные на юге уничтожили 29 россиян, самоходную пушку 203-го калибра "Пион", 5 единиц бронированной и автомобильной техники, а также состав поставки боекомплекта в Белогорке. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Пока ситуация в южной операционной зоне сложная и напряженная, но контролируемая. Украинская авиация продолжила атаковать опорные пункты и районы сосредоточения российской силы, вооружения и техники. Поражение наносили в районе Нововознесенского и Александровки.

В то же время, россияне силами мотострелкового взвода и при поддержке РСЗО пытались скрытно захватить наш наблюдательный пункт. Украинские защитники остановили их открытым огнем.

Также ночью ВСУ нанесли новые удары по мосту возле ГЭС в Новой Каховке.

Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области ночью прогремели взрывы и начался пожар с последующей детонацией. По сообщениям местных жителей, ночью раздалось несколько взрывов в результате прилетов во временно оккупированный город. Судя по утренним сообщениям, детонация продолжается до сих пор.

За вчера было успешно демилитаризовано:

Кирилловка, Запорожье – минус база россиян.

Новая Каховка, Херсонщина – минус база россиян.

Акимовский район, Запорожье – минус склад боеприпасов.

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В статье: война с Россией ОК Юг ОК Південь
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