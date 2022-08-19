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Турция возьмет под патронат восстановление Харькова. Также Эрдоган заявил, что поддерживает Украину

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Турция возьмет под патронат восстановление Харькова. Также Эрдоган заявил, что поддерживает Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция возьмет под патронат восстановление после разрушений в Харькове. Город и область систематически попадают под обстрел российских войск.

"Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня сделан первый шаг — подписана договоренность об инфраструктуре".

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В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил убеждение, что война россии против Украины в конечном итоге закончится за столом переговоров. Турция озабочена ситуацией вокруг Запорожской АЭС и не хотела бы повторения Чернобыльской катастрофы.

"Мы выразили обеспокоенность продолжающимися стычками вокруг Запорожской АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. С другой стороны, Турция, прилагая усилия для прекращения конфликтов путем дипломатического решения, поддерживала наших украинских друзей и продолжает это делать. Мы поддерживаем суверенитет и целостность Украины".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
president.gov.ua

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