Турция возьмет под патронат восстановление Харькова. Также Эрдоган заявил, что поддерживает Украину
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция возьмет под патронат восстановление после разрушений в Харькове. Город и область систематически попадают под обстрел российских войск.
"Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня сделан первый шаг — подписана договоренность об инфраструктуре".
В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил убеждение, что война россии против Украины в конечном итоге закончится за столом переговоров. Турция озабочена ситуацией вокруг Запорожской АЭС и не хотела бы повторения Чернобыльской катастрофы.
"Мы выразили обеспокоенность продолжающимися стычками вокруг Запорожской АЭС. Мы не хотим пережить новый Чернобыль. С другой стороны, Турция, прилагая усилия для прекращения конфликтов путем дипломатического решения, поддерживала наших украинских друзей и продолжает это делать. Мы поддерживаем суверенитет и целостность Украины".
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