Турция возьмет под патронат восстановление Харькова. Также Эрдоган заявил, что поддерживает Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция возьмет под патронат восстановление после разрушений в Харькове. Город и область систематически попадают под обстрел российских войск.

"Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня сделан первый шаг — подписана договоренность об инфраструктуре".

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В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил убеждение, что война россии против Украины в конечном итоге закончится за столом переговоров. Турция озабочена ситуацией вокруг Запорожской АЭС и не хотела бы повторения Чернобыльской катастрофы.