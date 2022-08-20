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Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка года

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Усик - Джошуа: Текстовая трансляция 20.08.2022

Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка года

MatchroomBoxing

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською
UA-Футбол представляет вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию главного поединка года в королевском весе Усик - Джошуа

Уже сегодня, 20 августа, в аравийском городе Джидда в битве за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе сойдутся украинский чемпион Александр Усик (19-0; 13 КО) и британский претендент Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Несомненно, сегодня нас с Вами ожидает главный поединок года, а возможно – десятилетия. Еще никогда так много не стояло на кону.

Анонс и прогноз на бой Усик - Джошуа

26 сентября 2021 года стало датой, когда супертяжелый вес получил нового короля. Неожиданно для многих фанатов по всему миру Александр Усик сумел побить британского гиганта Джошуа и увезти пояса в Украину. Сегодня ему придется доказать, что это была не случайность, а вознаграждением за это станут не только четыре чемпионских пояса, но и звание лучшего по версии авторитетного журнала The Ring, который наградит победителя боя своим титулом.

Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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