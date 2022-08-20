Усик - Джошуа: Текстовая онлайн-трансляция главного поединка года
Усик - Джошуа: Текстовая трансляция 20.08.2022
MatchroomBoxing
Уже сегодня, 20 августа, в аравийском городе Джидда в битве за титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе сойдутся украинский чемпион Александр Усик (19-0; 13 КО) и британский претендент Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Несомненно, сегодня нас с Вами ожидает главный поединок года, а возможно – десятилетия. Еще никогда так много не стояло на кону.
26 сентября 2021 года стало датой, когда супертяжелый вес получил нового короля. Неожиданно для многих фанатов по всему миру Александр Усик сумел побить британского гиганта Джошуа и увезти пояса в Украину. Сегодня ему придется доказать, что это была не случайность, а вознаграждением за это станут не только четыре чемпионских пояса, но и звание лучшего по версии авторитетного журнала The Ring, который наградит победителя боя своим титулом.
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