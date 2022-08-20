Андрей Шевченко в Днепре посетил раненых и передал аппараты ИВЛ
Каждый доллар спасает чью-то жизнь
Фото: instagram.com/andriyshevchenko
Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вернулся в Украину и посетил Днепр.
"Поехал в Днепр, чтобы поддержать раненых, детей и целые семьи, жизнь которых разрушила война. В Центре экстренной медицинской помощи пообщался с врачами. Именно сюда мы закупили аппараты ИВЛ для машин скорой помощи в пределах u24.gov.ua и моего благотворительного сбора.
Хочу поблагодарить всех, кто доверяет, жертвует средства по инициативе Владимира Зеленского. Каждый ваш доллар спасает чью-то жизнь!", - написал Шевченко.
Напомним, что ранее Андрей Николаевич
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