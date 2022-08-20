Андрей Шевченко в Днепре посетил раненых и передал аппараты ИВЛ

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вернулся в Украину и посетил Днепр.

"Поехал в Днепр, чтобы поддержать раненых, детей и целые семьи, жизнь которых разрушила война. В Центре экстренной медицинской помощи пообщался с врачами. Именно сюда мы закупили аппараты ИВЛ для машин скорой помощи в пределах u24.gov.ua и моего благотворительного сбора.

Хочу поблагодарить всех, кто доверяет, жертвует средства по инициативе Владимира Зеленского. Каждый ваш доллар спасает чью-то жизнь!", - написал Шевченко.