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Андрей Шевченко в Днепре посетил раненых и передал аппараты ИВЛ

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Каждый доллар спасает чью-то жизнь

Андрей Шевченко в Днепре посетил раненых и передал аппараты ИВЛ

Фото: instagram.com/andriyshevchenko

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вернулся в Украину и посетил Днепр.

"Поехал в Днепр, чтобы поддержать раненых, детей и целые семьи, жизнь которых разрушила война. В Центре экстренной медицинской помощи пообщался с врачами. Именно сюда мы закупили аппараты ИВЛ для машин скорой помощи в пределах u24.gov.ua и моего благотворительного сбора.

Хочу поблагодарить всех, кто доверяет, жертвует средства по инициативе Владимира Зеленского. Каждый ваш доллар спасает чью-то жизнь!", - написал Шевченко.

Напомним, что ранее Андрей Николаевич посетил тренировку детей в Бородянке.

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В статье: Андрей Шевченко благотворительность война с Россией
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