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Усик уже прибыл на арену в Джедде. До боя с Джошуа – совсем немного. Видео

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Украинец уже приехал на стадион Король Абдалла Спортс Сити

Усик уже прибыл на арену в Джедде. До боя с Джошуа – совсем немного. Видео

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
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Украинский боксер Александр Усик совсем скоро начнет свой бой-реванш против британца Энтони Джошуа. Как сообщает издание Sky Sports, украинец уже прибыл на место проведения поединка.

  • Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram.

Ответный бой Усика против Джошуа проводится на стадионе "Король Абдалла Спортс Сити" в Джедде, Саудовская Аравия. Ранее в качестве мест проведения поединка предлагался киевский НСК "Олимпийский", а также один из стадионов Великобритании.

В первом бою, 25 сентября 2021 года на лондонском "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", Усик победил Джошуа по единогласному решению судей и заполучил пояса WBA, IBF, WBO и IBO. Сегодня боксеры вновь подерутся за них, а также за титул чемпиона по версии издания The Ring.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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