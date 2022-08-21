Военные передали Усику подписанный флаг Украины. Он сейчас висит в раздевалке боксера
Красиво
Фото: Boxing News
Украинские военные передали нашему боксеру Александру Усику подписанный украинский флаг. Александр не просто взял его с собой в Саудовскую Аравию - он находится в раздевалке боксера
- Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram
Motivation from back home ????????????#UsykJoshua2 pic.twitter.com/ny6ZNg2Qam— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 20, 2022
Напомним, что бой Усик – Джошуа состоится в Джедде. Начало поединка ориентировочно в 01:00 по Киеву 21 августа. Следить за противостоянием можно в нашей текстовой трансляции
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
21.08.2022 в 01:16
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