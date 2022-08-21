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Военные передали Усику подписанный флаг Украины. Он сейчас висит в раздевалке боксера

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Военные передали Усику подписанный флаг Украины. Он сейчас висит в раздевалке боксера

Фото: Boxing News

UA-Футбол
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Украинские военные передали нашему боксеру Александру Усику подписанный украинский флаг. Александр не просто взял его с собой в Саудовскую Аравию - он находится в раздевалке боксера

  • Все самые яркие моменты боя Усик - Джошуа доступны в режиме Live в нашем Telegram

Напомним, что бой Усик – Джошуа состоится в Джедде. Начало поединка ориентировочно в 01:00 по Киеву 21 августа. Следить за противостоянием можно в нашей текстовой трансляции здесь.

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В статье: Александр Усик
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Комментарии (1)
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жажа_the_best (Харьков)
21.08.2022 в 01:16
Класс! Это должно настроить хорошо Усика на победу!
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