Военные передали Усику подписанный флаг Украины. Он сейчас висит в раздевалке боксера

Украинские военные передали нашему боксеру Александру Усику подписанный украинский флаг. Александр не просто взял его с собой в Саудовскую Аравию - он находится в раздевалке боксера

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