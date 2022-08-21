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Усик – Джошуа: видео лучших моментов боя

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Усик – Джошуа: видео лучших моментов боя

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Украинский боксер Александр Усик в повторном поединке одержал победу над британцем Энтони Джошуа и сохранил у себя чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и Ring Magazine в тяжелом весе. Поединок длился все двенадцать раундов, а его судьбу решили судьи, которые раздельным решением отдали победу нашему боксеру.

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Напомним, что для звания абсолютного чемпиона мира Усику не хватает еще одного титула. Пояс WBC держит в своих руках Тайсон Фьюри. Украинец уже заявил, что следующий поединок хочет провести против него.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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