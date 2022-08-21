Усик: Я буду боксировать с Фьюри или не буду боксировать вообще

Обладатель чемпионских поясов по версиям IBF, IBO. WBA, WBO и Ring Magazine в тяжелом весе Александр Усик в следующем поединке планирует встретиться с Тайсоном Фьюри. Напомним, что Фьюри на данный момент удерживает чемпионский пояс по версии WBC – последнего, которого не хватает украинцу, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

"Еще один пояс? Фьюри не ушел на пенсию, он хочет со мной боксировать. Моя команда будет над этим работать. Я буду боксировать с Фьюри или не буду боксировать вообще.

Только Бог знает, стану ли я абсолютным чемпионом. Но эти молодые люди, моя команда поможет мне в этом", - отметил боксер после боя с Джошуа.