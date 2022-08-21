Усик после второй победы над Джошуа: Я посвящаю этот поединок Украине

Александр Усик прокомментировал свою победу над Энтони Джошуа. Напомним, что в этом поединке украинский боксер защитил чемпионские титулы IBF, IBO. WBA, WBO и Ring Magazine в тяжелом весе.

"Хочу поблагодарить тех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за его помощь, потому что он мне сегодня ее очень много дал. Мой Бог Иисус Христос. Я очень-очень благодарен Саудовской Аравии.

Я посвящаю этот поединок Украине, ВСУ и всем защищающим мою страну, моей команде и всей моей стране.

Этот поединок – это уже история. Его будут смотреть многие поколения. Особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать. Но я переломил поединок на свою сторону.

Слава Богу за все", - сказал боксер на ринге после боя.