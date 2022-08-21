Усик после второй победы над Джошуа: Я посвящаю этот поединок Украине
Первый комментарий чемпиона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Александр Усик прокомментировал свою победу над Энтони Джошуа. Напомним, что в этом поединке украинский боксер
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"Хочу поблагодарить тех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за его помощь, потому что он мне сегодня ее очень много дал. Мой Бог Иисус Христос. Я очень-очень благодарен Саудовской Аравии.
Я посвящаю этот поединок Украине, ВСУ и всем защищающим мою страну, моей команде и всей моей стране.
Этот поединок – это уже история. Его будут смотреть многие поколения. Особенно тот раунд, где меня пытались сильно избивать. Но я переломил поединок на свою сторону.
Слава Богу за все", - сказал боксер на ринге после боя.
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