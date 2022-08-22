Партия профинансирована страной ЕС. Украина получила еще несколько тысяч терминалов Starlink
Спутниковый Интернет помогает армии
Starlink
Украина получила еще 5 тысяч станций терминалов Starlink. Новую партию профинансировала Польша. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Наши польские друзья передали Украине 5 тысяч Старлинков. Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в самых сложных условиях. Спасибо государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешински за такой важный шаг".
Вместе с этой партией в Украине уже около 20 тысяч Starlink. Терминалы Starlink обеспечивают высокоскоростной Интернет по всей Украине, в том числе и в регионах, подвергшихся катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов российских оккупантов.
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