Партия профинансирована страной ЕС. Украина получила еще несколько тысяч терминалов Starlink

Украина получила еще 5 тысяч станций терминалов Starlink. Новую партию профинансировала Польша. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наши польские друзья передали Украине 5 тысяч Старлинков. Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в самых сложных условиях. Спасибо государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешински за такой важный шаг".

Вместе с этой партией в Украине уже около 20 тысяч Starlink. Терминалы Starlink обеспечивают высокоскоростной Интернет по всей Украине, в том числе и в регионах, подвергшихся катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов российских оккупантов.