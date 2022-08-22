  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Партия профинансирована страной ЕС. Украина получила еще несколько тысяч терминалов Starlink
В тренде

Партия профинансирована страной ЕС. Украина получила еще несколько тысяч терминалов Starlink

Общие новости
(1 голосов)

Спутниковый Интернет помогает армии

Партия профинансирована страной ЕС. Украина получила еще несколько тысяч терминалов Starlink

Starlink

Новина українською

Украина получила еще 5 тысяч станций терминалов Starlink. Новую партию профинансировала Польша. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Наши польские друзья передали Украине 5 тысяч Старлинков. Это поможет украинцам всегда быть на связи, а объектам критической инфраструктуры работать в самых сложных условиях. Спасибо государственному секретарю по цифровизации Польши Янушу Цешински за такой важный шаг".

Вместе с этой партией в Украине уже около 20 тысяч Starlink. Терминалы Starlink обеспечивают высокоскоростной Интернет по всей Украине, в том числе и в регионах, подвергшихся катастрофическим разрушениям в результате авиаударов и обстрелов российских оккупантов.

Читайте такжеКак высаживали десант и доставляли боеприпасы защитникам Азовстали – уникальные кадры от NYT

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Starlink Михаил Федоров
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде