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Алиев получил грамоту от Сухопутных войск ВСУ

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Экс-футболиста отметили за военную службу

Алиев получил грамоту от Сухопутных войск ВСУ

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

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Бывший игрок национальной сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев получил грамоту за добросовестное исполнение служебных обязанностей. Награду ему вручил исполняющий обязанности командира Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"За добросовестное выполнение служебных обязанностей, личное мужество и самоотверженные действия, проявленные во время поставленных задач по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге и по случаю 31-й годовщины независимости Украины", - говорится в тексте грамоты.

"Приятно! Служу украинскому народу!" - написал Алиев.

Напомним, с первых дней вторжений российской федерации на территорию Украины Александр Алиев вступил в ряды теробороны и пошел защищать свою страну. На данный момент он служит в Вооруженных силах Украины.

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В статье: Александр Алиев война с Россией
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