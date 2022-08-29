Зеленский отметил Усика, Абраменко, Терлюгу и других спортсменов государственными наградами
Награды ко Дню независимости
Фото: Flipboard
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами в честь Дня независимости Украины украинских спортсменов. Как говорится на сайте президента, награды были розданы за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга.
Наградить орденом "За заслуги" I степени
- Любченко Игоря Викторовича - чемпиона XI Всемирных игр по таиландскому боксу Муэй Тай
- Усика Александра Александровича — чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO
Наградить орденом "За заслуги" ІІ степени
- Аблаева Энвера Назимовича - главного тренера штатной национальной сборной команды Украины по фристайлу
- Абраменко Александра Владимировича — призера XXIV зимних Олимпийских игр по фристайлу
- Проценко Андрея Алексеевича – призера чемпионата мира 2022 года по легкой атлетике по прыжкам в высоту
- Рисева Владимира Владимировича - чемпиона XI Всемирных игр по пауэрлифтингу
Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени
- Бычкова Алексея Николаевича - чемпиона XI Всемирных игр по пауэрлифтингу
- Гречко Софию Алексеевну — чемпионку XI Всемирных игр по подводному плаванию
- Даиури Важи Важаевича — чемпиона XI Всемирных игр по сумо
- Козловскую Викторию Витальевну - чемпионку XI Всемирных игр по спортивной акробатике
- Колмакова Богдана Витальевича - чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике
- Кулинич Анастасию Витальевну — чемпионку XI Всемирных игр по таиландскому боксу Муэй Тай
- Марченко Таисию Ярославну — чемпионку XI Всемирных игр по спортивной акробатике
- Пограничного Богдана Петровича - чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике
- Стецюка Данила Максимовича — чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике
- Фильченко Данила Николаевича — чемпиона XI Всемирных игр по воднолыжному спорту
- Еремку Светлану Николаевну — чемпионку XI Всемирных игр по сумо
Наградить орденом княгини Ольги I степени
- Серегину Аниту Артуровну — чемпионку XI Всемирных игр по каратэ
- Терлюгу Анжелику Владимировну — чемпионку XI Всемирных игр по каратэ
Наградить орденом княгини Ольги II степени
- Березовскую Иванну Богдановну — чемпионку XI Всемирных игр по сумо
Присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины"
- Балдину Сергею Викторовичу - тренеру-преподавателю коммунального внешкольного учреждения "Комплексная детско-юношеская спортивная школа по боксу и единоборствам" Днепровского городского совета
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