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Зеленский отметил Усика, Абраменко, Терлюгу и других спортсменов государственными наградами

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Награды ко Дню независимости

Зеленский отметил Усика, Абраменко, Терлюгу и других спортсменов государственными наградами

Фото: Flipboard

UA-Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами в честь Дня независимости Украины украинских спортсменов. Как говорится на сайте президента, награды были розданы за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга.

Наградить орденом "За заслуги" I степени

  • Любченко Игоря Викторовича - чемпиона XI Всемирных игр по таиландскому боксу Муэй Тай
  • Усика Александра Александровича — чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO

Наградить орденом "За заслуги" ІІ степени

  • Аблаева Энвера Назимовича - главного тренера штатной национальной сборной команды Украины по фристайлу
  • Абраменко Александра Владимировича — призера XXIV зимних Олимпийских игр по фристайлу
  • Проценко Андрея Алексеевича – призера чемпионата мира 2022 года по легкой атлетике по прыжкам в высоту
  • Рисева Владимира Владимировича - чемпиона XI Всемирных игр по пауэрлифтингу

Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени

  • Бычкова Алексея Николаевича - чемпиона XI Всемирных игр по пауэрлифтингу
  • Гречко Софию Алексеевну — чемпионку XI Всемирных игр по подводному плаванию
  • Даиури Важи Важаевича — чемпиона XI Всемирных игр по сумо
  • Козловскую Викторию Витальевну - чемпионку XI Всемирных игр по спортивной акробатике
  • Колмакова Богдана Витальевича - чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике
  • Кулинич Анастасию Витальевну — чемпионку XI Всемирных игр по таиландскому боксу Муэй Тай
  • Марченко Таисию Ярославну — чемпионку XI Всемирных игр по спортивной акробатике
  • Пограничного Богдана Петровича - чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике
  • Стецюка Данила Максимовича — чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике
  • Фильченко Данила Николаевича — чемпиона XI Всемирных игр по воднолыжному спорту
  • Еремку Светлану Николаевну — чемпионку XI Всемирных игр по сумо

Наградить орденом княгини Ольги I степени

  • Серегину Аниту Артуровну — чемпионку XI Всемирных игр по каратэ
  • Терлюгу Анжелику Владимировну — чемпионку XI Всемирных игр по каратэ

Наградить орденом княгини Ольги II степени

  • Березовскую Иванну Богдановну — чемпионку XI Всемирных игр по сумо

Присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины"

  • Балдину Сергею Викторовичу - тренеру-преподавателю коммунального внешкольного учреждения "Комплексная детско-юношеская спортивная школа по боксу и единоборствам" Днепровского городского совета
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В статье: Александр Усик Александр Абраменко Анжелика Терлюга Владимир Зеленский
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