Зеленский отметил Усика, Абраменко, Терлюгу и других спортсменов государственными наградами

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами в честь Дня независимости Украины украинских спортсменов. Как говорится на сайте президента, награды были розданы за значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, отстаивание национальных интересов нашего государства, добросовестное выполнение профессионального долга.

Наградить орденом "За заслуги" I степени

Любченко Игоря Викторовича - чемпиона XI Всемирных игр по таиландскому боксу Муэй Тай

Усика Александра Александровича — чемпиона мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO

Наградить орденом "За заслуги" ІІ степени

Аблаева Энвера Назимовича - главного тренера штатной национальной сборной команды Украины по фристайлу

Абраменко Александра Владимировича — призера XXIV зимних Олимпийских игр по фристайлу

Проценко Андрея Алексеевича – призера чемпионата мира 2022 года по легкой атлетике по прыжкам в высоту

Рисева Владимира Владимировича - чемпиона XI Всемирных игр по пауэрлифтингу

Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени

Бычкова Алексея Николаевича - чемпиона XI Всемирных игр по пауэрлифтингу

Гречко Софию Алексеевну — чемпионку XI Всемирных игр по подводному плаванию

Даиури Важи Важаевича — чемпиона XI Всемирных игр по сумо

Козловскую Викторию Витальевну - чемпионку XI Всемирных игр по спортивной акробатике

Колмакова Богдана Витальевича - чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике

Кулинич Анастасию Витальевну — чемпионку XI Всемирных игр по таиландскому боксу Муэй Тай

Марченко Таисию Ярославну — чемпионку XI Всемирных игр по спортивной акробатике

Пограничного Богдана Петровича - чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике

Стецюка Данила Максимовича — чемпиона XI Всемирных игр по спортивной акробатике

Фильченко Данила Николаевича — чемпиона XI Всемирных игр по воднолыжному спорту

Еремку Светлану Николаевну — чемпионку XI Всемирных игр по сумо

Наградить орденом княгини Ольги I степени

Серегину Аниту Артуровну — чемпионку XI Всемирных игр по каратэ

Терлюгу Анжелику Владимировну — чемпионку XI Всемирных игр по каратэ

Наградить орденом княгини Ольги II степени

Березовскую Иванну Богдановну — чемпионку XI Всемирных игр по сумо

Присвоить почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины"