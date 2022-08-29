NYT: ВСУ удивили Запад своим мастерством в войне с россией

Американские эксперты и чиновники считают, что Вооруженные силы Украины добились больших успехов в войне с россией, применяя оружие и технику от партнеров неожиданным образом. Украинские бойцы смогли удивить западные страны своим мастерством. Об этом говорится в материале The New York Times.

С момента потопления российского крейсера "москва" в Черном море в апреле и до атаки на авиабазу россии "Саки" в оккупированном Крыму в августе в США и других западных странах нарастает удивление от того уровня эффективности, который демонстрирует украинская армия.

"Например, устанавливая ракеты на грузовики, украинские силы быстрее перемещают их в зону обстрела. Разместив ракетные системы на быстроходных катерах, они увеличили свои боевые возможности на море. И, к удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar и недорогих беспилотников, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов". "С "москвой" они разработали очень эффективную противокорабельную систему МакГайвера, которую они установили на кузов грузовика, чтобы сделать его мобильным и перемещать", – сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес.

Отдельного упоминания заслуживает удар украинских войск по аэродрому в оккупированном Крыму – он был выполнен без предупреждения союзников силами украинского спецназа и партизан.

"Он интересен тем, что при ударе применялось импровизированное оружие и совершенно нестандартная тактика, которая в результате принесла ВСУ большой успех".

Также украинские воздушные силы смогли совместить советские истребители МиГ-29 и американские противорадарные ракеты HARM. Ранее это считалось невозможным, поскольку ракеты были созданы специально под истребители стандарта НАТО.