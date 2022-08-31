Динамо, Днепр-1, Металлист, Заря и Рух проведут пресс-конференцию относительно трансляций своих матчей
Клубы расскажут, почему они так и не поддержали единый пул
ffu.ua
1 сентября пройдет онлайн-пресс-конференция в ZOOM представителей "
Пресс-конференция продлится час. Старт в 14.00.
"Динамо представит генеральный директор Сергей Мохник, "Днепр-1 – исполнительный директор Андрей Русол, "Металлист – генеральный директор Александр Ворошилов, "Зарю" – генеральный директор Станислав Оганов, "Рух" – генеральный директор Игорь Дедышин.
На пресс-конференции собираются обсуждать следующие темы:
· почему футбольными клубами не был поддержан так называемый единый телевизионный пул трансляторов, о котором говорит УПЛ;
· кому принадлежат права на трансляцию матчей ФК;
· почему и на каких началах 1+1 media осуществляет трансляцию заявленных матчей;
· Оценка ситуации, которая сложилась в публичном пространстве по трансляциям матчей
Популярное сейчас
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Не Арсенал: Клуб АПЛ предложил 30 млн евро за Мудрика - журналист
- Довбик: Хочу отблагодарить Днепр-1, пусть он заработает на моем трансфере
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО