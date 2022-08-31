Динамо, Днепр-1, Металлист, Заря и Рух проведут пресс-конференцию относительно трансляций своих матчей

1 сентября пройдет онлайн-пресс-конференция в ZOOM представителей " Динамо ", "Днепра-1", "Металлиста", "Зари" и "Руха" по поводу ситуации вокруг трансляции их домашних матчей в УПЛ.

Пресс-конференция продлится час. Старт в 14.00.

"Динамо представит генеральный директор Сергей Мохник, "Днепр-1 – исполнительный директор Андрей Русол, "Металлист – генеральный директор Александр Ворошилов, "Зарю" – генеральный директор Станислав Оганов, "Рух" – генеральный директор Игорь Дедышин.

На пресс-конференции собираются обсуждать следующие темы:

· почему футбольными клубами не был поддержан так называемый единый телевизионный пул трансляторов, о котором говорит УПЛ;

· кому принадлежат права на трансляцию матчей ФК;

· почему и на каких началах 1+1 media осуществляет трансляцию заявленных матчей;

· Оценка ситуации, которая сложилась в публичном пространстве по трансляциям матчей