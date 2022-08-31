Украина - Пуэрто-Рико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по волейболу
Сборная Украины проводит свой третий матч на ЧМ
volleyball.ua
Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура группы А чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором встретятся сборные Украины и Пуэрто-Рико.
Поединок пройдет в польском Катовице. Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.
Посмотреть поединок в прямом эфире можно на YouTube, ссылка чуть ниже.
Сборная Украины стартовала на мировом первенстве с поражения от сборной Сербии (0:3), а затем обыграла Тунис (3:0) и занимает второе место в турнирной таблице.
Сборная Пуэрто-Рико проиграла два своих первых матча.
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