Украина - Пуэрто-Рико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по волейболу

Сегодня, 31 августа, состоится матч 3-го тура группы А чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором встретятся сборные Украины и Пуэрто-Рико.

Поединок пройдет в польском Катовице. Начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

Посмотреть поединок в прямом эфире можно на YouTube, ссылка чуть ниже.

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Сборная Украины стартовала на мировом первенстве с поражения от сборной Сербии (0:3), а затем обыграла Тунис (3:0) и занимает второе место в турнирной таблице.

Сборная Пуэрто-Рико проиграла два своих первых матча.