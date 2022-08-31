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Гутцайт: Ущерб спортивной инфраструктуре от войны уже превышает 160 млн долларов

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За время полномасштабного вторжения российские войска частично или полностью разрушили 113 спортивных объектов

Гутцайт: Ущерб спортивной инфраструктуре от войны уже превышает 160 млн долларов

mms.gov.ua

Новина українською

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о разрушениях спортивной инфраструктуры в стране во время войны с россией. Ущерб, причиненный спортивным объектам в Украине, составляет более 160 миллионов долларов.

"За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Нам не хватает этой инфраструктуры сейчас. 19 объектов полностью разрушены. Мы делаем все, чтобы после победы все отстроить.

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Более 40 стран мира нас поддержали, создали все условия для бесплатного пребывания наших спортсменов, чтобы они продолжали тренироваться. Очень приятно, что в столь сложное время есть международная поддержка, а наши тренеры и спортсмены продолжают работать и побеждать", - сказал Гутцайт.

Ранее Гутцайт заявил о продолжении работы над возобновлением всеукраинских соревнований. Министр акцентировал внимание на подготовке спортсменов, которые представляют Украину в олимпийских видах спорта.

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В статье: война с Россией Вадим Гутцайт
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