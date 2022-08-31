Гутцайт: Ущерб спортивной инфраструктуре от войны уже превышает 160 млн долларов
За время полномасштабного вторжения российские войска частично или полностью разрушили 113 спортивных объектов
mms.gov.ua
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал о разрушениях спортивной инфраструктуры в стране во время войны с россией. Ущерб, причиненный спортивным объектам в Украине, составляет более 160 миллионов долларов.
"За последние два года столько спортивных объектов было построено и реконструировано, сколько Украина не видела за все годы независимости. Нам не хватает этой инфраструктуры сейчас. 19 объектов полностью разрушены. Мы делаем все, чтобы после победы все отстроить.
Более 40 стран мира нас поддержали, создали все условия для бесплатного пребывания наших спортсменов, чтобы они продолжали тренироваться. Очень приятно, что в столь сложное время есть международная поддержка, а наши тренеры и спортсмены продолжают работать и побеждать", - сказал Гутцайт.
Ранее Гутцайт заявил о продолжении работы над возобновлением всеукраинских соревнований. Министр акцентировал внимание на подготовке спортсменов, которые представляют Украину в олимпийских видах спорта.
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