Россия подала запрос в США на полсотни виз для делегации лаврова. Вашингтон уже несколько месяцев отправляет отказы
Хотят попасть на Генассамблею ООН
Foto Dita Alangkara (dpa)
Россия не останавливается на своих попытках дипломатично попасть в США. Министерство иностранных дел россии подало 53 заявки на визы для делегации, которая должна попасть на Генассамбелю ООН в Нью-Йорке, однако до сих пор не получила ответа.
На это пожаловался посол россии в ООН василий небензя, отправив письмо генсекретарю Антониу Гуттерешу. Такую информацию обнародовал Reuters в своем материале.
В этом письме утверждается, что “вызывает тревогу” то, что США “постоянно отказывали во въездных визах” российским делегатам, пытавшимся попасть на мероприятия ООН.
В то же время один из представителей Госдепа США отметил, что все отказы предоставляются согласно нормам закона. Вашингтон имеет возможность не предоставить визу иностранным дипломатам из соображений безопасности и внешней политики.
Отметим, что 77 сессия Генассамблеи ООН начнется 12 сентября.
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