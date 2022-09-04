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Один из лидеров сборной Украины по баскетболу: Футбол – единственный вид спорта, который я терпеть не могу

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Но в то же время он играет в него

Один из лидеров сборной Украины по баскетболу: Футбол – единственный вид спорта, который я терпеть не могу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Один из лидеров сборной Украины по баскетболу и центровой "Сакраменто" Алексей Лень рассказал о своем отношении к футболу:

“Это единственный вид спорта, который терпеть не могу. Сам играю в футбол, но смотреть не интересно, это не мое”, - сказал Лень.

Отметим, что Алексей сейчас выступает в составе сборной Украины по баскетболу на Чемпионате Европы в Италии. В двух стартовых поединках "сине-желтые" одержали две победы.

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В статье: Алексей Лень
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Источник:
Футбол 24/

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