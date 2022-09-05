Сегодня Украина сыграет с Нидерландами в 1/8 финала ЧМ по волейболу: где смотреть, кто фаворит
Сине-желтые попытаются попасть в восьмерку лучших сборных планет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 5 сентября состоится очередной матч 1/8 финала Чемпионата мира по волейболу среди мужчины, в котором сборная Украины встретится со сборной Нидерландов. Начало игры в 18:30. Победитель этого матча встретится в четвертьфинале со сборной Словении, которая в 1/8 финала обыграла Германию.
Чемпионат мира по волейболу 2022. Мужчины. 1/8 финала
5 сентября. 18:30. Любляна. Словения
Нидерланды - Украина
Путь в плей-офф
Как известно, Украина попала на ЧМ после дисквалификации россии в феврале благодаря тому, что имела самый высокий рейтинг среди команд, не попавших на Мундиаль. На групповом этапе команда Угиса Крастинша уступила в стартовом матче Сербии (0:3), затем победила Тунис (3:0) и Пуэрто-Рико (3:1).
Нидерланды квалифицировались на ЧМ, попав в восьмерку лучших сборных на Чемпионате Европы 2021 года. Оранжевые выиграли группу с Россией, Турцией, Финляндией, Испанией и Северной Македонией, в 1/8 тогда прошли Португалию, а в четвертьфинале уступили Сербии. Уже на ЧМ-2022 выиграли группу с Аргентиной, Ираном и Египтом. Нидерланды выиграли все три матча, но с аргентинцами со счетом 3:2.
На кого обратить внимание
Главная звезда сборной Нидерландов – диагональный Нимир Абдель-Азиз, выступающий в чемпионате Ирана. На нынешнем чемпионате мира Нимир набрал 85 очков, что является вторым показателем на турнире (у турка Адиса Лагумджия – 86 очков).
Капитан сборной Украины Олег Плотницкий - лучший игрок текущего ЧМ по количеству подач на вылет. У лидера сине-желтых 12 эйсов. Интересно, что второе место занимает тот же Нимир Абдель-Азиз (10 эйсов).
Личные встречи
Последний раз сборные Украины и Нидерландов встречались в 2019 году на Чемпионате Европы, тогда нидерландцы победили 0:3. В 2018 соперники обменялись победами со счетом 3:2 в рамках группового этапа Золотой лиги. А в 2013 году Украина разбила Нидерланды 3:0 в рамках квалификации на ЧМ.
Где смотреть матч Украина – Нидерланды
Сразу два украинских телеканала будут транслировать игру. Прямая видео трансляция будет доступна на телеканале УНИАН. Также игру покажут региональные каналы Суспільного, но трансляция может начаться с опозданием, ведь на Суспільном запланирована прямая трансляция матча юношеского Евро по футзалу с участием сборной Украины. Плеер с трансляцией будет доступен на UA-Футбол.
Котировки букмекеров
Букмекеры считают безоговорочным фаворитом сборную Нидерландов.
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