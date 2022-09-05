Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по волейболу

Сборная Украины по волейболу одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по волейболу над Нидерландами в трех сетах.

Залогом успеха в первой партии стало мощное начало. Украинцы сразу оформили комфортное для себя преимущество 3:0, после чего постепенно наращивали его и довели до семи баллов. Потерять такое преимущество против соперника, очень много ошибавшегося, было просто невозможно.

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World Champs Round of 16 Match: Netherlands ???????? ???? ???????? Ukraine



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Во втором сете соперники сначала обменивались удачными розыгрышами и подачами. Было опасение, что при счете 5:2 нидерландцы начнут наращивать преимущество и доказывать свой статус фаворитов. Однако подопечные Угиса Крастиньша в ключевой момент собрались, во второй половине сравняли счет, вышли вперед и довели дело до победы.

Наконец, третья партия шла уже больше по сценарию украинцев. Нидерланды, похоже, полностью утратили веру в свою силу и не смогли найти слабых сторон в украинской защите. Разгромная победа Украины 3:0 по партиям и первый в нашей истории выход в четвертьфинал ЧМ.

Уже известно, что соперником в четвертьфинале Чемпионата мира будет Словения. Игра состоится 7 сентября.

Чемпионат мира по волейболу. 1/8 финала

Нидерланды – Украина 0:3

(16:25, 19:25, 18:25)