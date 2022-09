Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ по волейболу

Сборная Украины по волейболу одержала победу в матче 1/8 финала чемпионата мира по волейболу над Нидерландами в трех сетах.

Залогом успеха в первой партии стало мощное начало. Украинцы сразу оформили комфортное для себя преимущество 3:0, после чего постепенно наращивали его и довели до семи баллов. Потерять такое преимущество против соперника, очень много ошибавшегося, было просто невозможно.

