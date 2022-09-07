Словения - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию четвертьфинала ЧМ по волейболу
Словения - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Волейбол онлайн на UA-Футбол "
volleyball.ua
Украина – не фаворит этого матча. Но не была им Украина и в 1/8-й против Нидерландов. Тот барьер удалось пройти, так что "сине-желтые" попытаются навязать борьбу и Словении. Это историческая возможность оказаться среди четверки лучших команд планеты.
Читайте такжеСегодня Украина сыграет со Словенией в четвертьфинале ЧМ по волейболу: где смотреть, кто фаворит
Матч четвертьфинала чемпионата мира по волейболу состоится в среду, седьмого сентября, в 22:00. Прямую онлайн трансляцию матча обеспечит телеканал УНИАН, а также YouTube-канал "Суспільне: Спорт".
Смотрите прямо в этой новости.
Волейбол. Четвертьфинал ЧМ
Словения 22:00 Украина
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эрдоган: Запад придерживается ошибочной позиции, предоставляя Украине оружие
- Вратарь Лейпцига назвал пропущенные мячи от Шахтера автоголами
- 50 000 убитых солдат – не в счет. путин заявил, что россия "ничего не потеряла"
- ВСУ освободили Высокополье на Херсонщине
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Килиан Мбаппе встречается с известной трансгендерной моделью Playboy
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти