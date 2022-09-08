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"Такого в спорте еще не было" - Гутцайт рассказал, как весь мир помогает украинским спортсменам

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МОК увеличил Фонд солидарности для поддержки украинских спортсменов до 7,5 млн долларов

"Такого в спорте еще не было" - Гутцайт рассказал, как весь мир помогает украинским спортсменам

mms.gov.ua

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, как весь мир во главе с МОК помогает украинским спортсменам.

– Практически все европейские страны: Италия, Румыния, Польша, Франция, также Турция, США и очень многие другие страны предлагали принять наших спортсменов или предоставить экипировку. По поручению главы Офиса Президента мы ездили с Сергеем Бубкой на встречу с президентом Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго и затем на встречу с Томасом Бахом. Итальянцы приняли более 500 наших спортсменов и помогают бесплатно с первых дней войны.

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– То есть мы можем быть удовлетворены международной поддержкой в ​​этом вопросе?

- Да, потому что это беспрецедентная помощь всех наших дружественных стран и беспрецедентная помощь МОК, который уже втрое увеличил Фонд солидарности для поддержки украинских спортсменов, работу которого координирует президент НОК Сергей Бубка, до 7,5 миллиона долларов. Такого в спорте еще не было.

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В статье: война с Россией Вадим Гутцайт
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Источник:
Лівий берег

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