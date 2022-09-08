"Такого в спорте еще не было" - Гутцайт рассказал, как весь мир помогает украинским спортсменам

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал о том, как весь мир во главе с МОК помогает украинским спортсменам.

– Практически все европейские страны: Италия, Румыния, Польша, Франция, также Турция, США и очень многие другие страны предлагали принять наших спортсменов или предоставить экипировку. По поручению главы Офиса Президента мы ездили с Сергеем Бубкой на встречу с президентом Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго и затем на встречу с Томасом Бахом. Итальянцы приняли более 500 наших спортсменов и помогают бесплатно с первых дней войны.

– То есть мы можем быть удовлетворены международной поддержкой в ​​этом вопросе?

- Да, потому что это беспрецедентная помощь всех наших дружественных стран и беспрецедентная помощь МОК, который уже втрое увеличил Фонд солидарности для поддержки украинских спортсменов, работу которого координирует президент НОК Сергей Бубка, до 7,5 миллиона долларов. Такого в спорте еще не было.