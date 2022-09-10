Испания будет обучать украинских военных на своей территории

Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных. Об этом сообщает местное издание El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.

Известно, что обучение будет проходить в Сарагосе. Украинцы будут работать с танками и ракетными системами.

Министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.