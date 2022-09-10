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Испания будет обучать украинских военных на своей территории

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Еще больше наших солдат получат нужные навыки

Испания будет обучать украинских военных на своей территории

ОК Південь

Новина українською

Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных. Об этом сообщает местное издание El Mundo.

"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.

Известно, что обучение будет проходить в Сарагосе. Украинцы будут работать с танками и ракетными системами.

Министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.

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В статье: Испания ВСУ
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Источник:
El Mundo

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