Испания будет обучать украинских военных на своей территории
Еще больше наших солдат получат нужные навыки
ОК Південь
Испанская армия присоединится к процессу обучения украинских военных. Об этом сообщает местное издание El Mundo.
"Испания неделями готовилась к прибытию украинских военных контингентов, которые будут проходить обучение на базе нашей страны", - говорится в сообщении.
Известно, что обучение будет проходить в Сарагосе. Украинцы будут работать с танками и ракетными системами.
Министерство обороны Испании, как отмечается, выполняет одно из обязательств, взятых перед правительством Владимира Зеленского, и будет приглашать украинских военных на обучение перед военным развертыванием.
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Источник:El Mundo
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