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россияне ночью обстреляли центр Днепра, есть пострадавшие

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Оккупанты мстят за украинское контрнаступление

россияне ночью обстреляли центр Днепра, есть пострадавшие

Телеграм Дніпропетровської ОВА

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россияне ночью обстреляли два района города Днепр – Днепровский и Никопольский. Об этом сообщил в Телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"По центру Днипра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушения админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме этого, трижды за ночь обстреляли Никополь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Их состояние - средней тяжести.

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В статье: Днепр война с Россией
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