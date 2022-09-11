россияне ночью обстреляли центр Днепра, есть пострадавшие
Оккупанты мстят за украинское контрнаступление
Телеграм Дніпропетровської ОВА
россияне ночью обстреляли два района города Днепр – Днепровский и Никопольский. Об этом сообщил в Телеграме глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"По центру Днипра россияне направили ракету. Ударили прямо по жилому кварталу, где мирно спали семьи днепровцев. Ранен 72-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Есть разрушения админзданий, магазинов, рынка, складов и жилых домов. Детали уточняются", - говорится в сообщении.
Кроме этого, трижды за ночь обстреляли Никополь. Туда прилетели более 35 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии. Пострадали три человека - двое мужчин и женщина. Их состояние - средней тяжести.
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