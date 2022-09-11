Игнат: У нас пока нет средств, чтобы достать российскую дальнюю авиацию

Россияне в воскресенье нанесли ракетный удар по Украине из дальней авиации. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:

"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут, предположительно, атаковали и южные регионы нашего государства.

Есть некоторая информация, что там раздавались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это буквально минуты назад.

Еще раз напоминаем всем, что угроза никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю – это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками.

К сожалению, пока достать эти самолеты средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать", - сказал Игнат.