Игнат: У нас пока нет средств, чтобы достать российскую дальнюю авиацию
Ракетные обстрелы не прекратятся в ближайшее время
фото из свободных источников
Россияне в воскресенье нанесли ракетный удар по Украине из дальней авиации. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:
"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут, предположительно, атаковали и южные регионы нашего государства.
Есть некоторая информация, что там раздавались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это буквально минуты назад.
Еще раз напоминаем всем, что угроза никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю – это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками.
К сожалению, пока достать эти самолеты средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать", - сказал Игнат.
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