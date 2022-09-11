  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Игнат: У нас пока нет средств, чтобы достать российскую дальнюю авиацию
В тренде

Игнат: У нас пока нет средств, чтобы достать российскую дальнюю авиацию

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Ракетные обстрелы не прекратятся в ближайшее время

Игнат: У нас пока нет средств, чтобы достать российскую дальнюю авиацию

фото из свободных источников

Новина українською

Россияне в воскресенье нанесли ракетный удар по Украине из дальней авиации. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат:

"Работала российская авиация: дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые сначала с севера страны нанесли удары, очевидно ракетами Х-22, затем перелетели в район оккупированного полуострова и уже из района мыса Тарханкут, предположительно, атаковали и южные регионы нашего государства.

Есть некоторая информация, что там раздавались взрывы, но она нуждается в подтверждении, потому что это буквально минуты назад.

Еще раз напоминаем всем, что угроза никуда не делась. То, что наши воины освобождают землю – это хорошие новости, но далеко не победа. Враг постоянно будет нас терроризировать ракетными атаками.

К сожалению, пока достать эти самолеты средств у нас нет, но убежден, что они будут. И тогда уже будем немного легче дышать", - сказал Игнат.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: самолет война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телемарафон

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде